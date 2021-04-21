2021/04/21 | 16:49 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستضيف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).