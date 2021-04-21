الكاظمي: سأحاسب وفق القانون أي تقصير في إصلاح الوضع الخاطئ الموروث عن السابق (صور)

2021/04/21 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارته

للهيئة الوطنية للاستثمار والاطلاع على

اقسامها وسير عملها والعقبات التي

تواجه العمل:

هيئة الإستثمار لها دور كبير في عملية

إعمار

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