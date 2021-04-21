2021/04/21 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تجاوز اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق، منذ تفشي الجائحة في البلاد وحتى آخر موقف وبائي اعلنت عنه وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الـ”مليون” اصابة بالفيروس التاجي.ووصل إجمالي الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتجاوز عتبة “المليون” إصابة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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