2021/04/21 | 16:59 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأربعاء 21 أبريل 2021 | 04:41 مساءً | عدد القراءات : 11

روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها مع نهاية اليوم

طالبت روسيا رسميا عشرة موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم الأربعاء، ردا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرا.

وأكدت الخارجية الروسية أنها سلمت إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن "شخصيات غير مرغوب فيها".

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يمثل ردا بالمثل على "الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر".

وأكدت الوزارة أنها خطوات جديدة ستأتي قريبا ضمن إطار "مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية" والتي أعلنتها الخارجية في 16 أبريل

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