الاتحادية تعثر على كدس 'مدفون' جنوب شرقي بغداد

2021/04/21 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، العثور على كدس عتاد ضم صواريخ ودروع جنوب شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من اللواء الأول بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومة استخبارية تمكنت من العثور على كدس للاعتدة مدفون في إحدى الفضاءات في منطقة "الخنساء" جنوب شرقي بغداد خلال عملية تفتيش في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على (13 صاروخ RBG7 ضد الدروع، و16 صاروخ RBG7 ضد الأشخاص، عتاد احادية عيار23 ملم عدد42 اطلاقة، حشوتي قاذفة، حيث تم إتلافها من قبل هندسة ميدان الفرقة".

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