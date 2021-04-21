بعد تجاوز حصيلة الإصابات المليون.. الصحة تدعو إلى ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية

2021/04/21 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة: إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا تجاوز مليون حالة في العراق

الصحة تدعو إلى ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتلقيح

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