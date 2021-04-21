الشرطة الاتحادية تعثر على كدس للعتاد جنوب شرقي بغداد

2021/04/21 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن العثور على كدس للعتاد جنوب شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء الأول بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومة استخبارية تمكنت من العثور على كدس للأعتدة مدفون في إحدى الفضاءات في منطقة الخنساء جنوب شرقي بغداد، خلال عملية تفتيش في المنطقة".

وأضافت، "حيث تم العثور على (13 صاروخ RBG7 ضد الدروع ، و16صاروخ RBG7 ضد الأشخاص ، عتاد احادية عيار23 ملم عدد42 اطلاقة ، حشوتي قاذفة، وتم إتلافها من قبل هندسة ميدان الفرقة".

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