2021/04/21 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق، فيما أوضحت تفاصيل الانشاء.وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).