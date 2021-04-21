الإعمار توضح الحريق في الوزارة

2021/04/21 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل مبنى الوزارة الكائن في منطقة العلاوي ببغداد.

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