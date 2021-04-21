2021/04/21 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، إتمام إنجاز 3 جسور في المحافظة، فيما أكد معالجة ملف مطار الموصل بالموازنة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخبراء يقدرون أن خسائر المحافظة المالية جراء تدمير بنيتها التحتية تقدر كحد أدنى بأكثر من 15 مليار دولار، لذلك فما خصص بالموازنة لهذا العام لا يكفي لإعادة أعمار المحافظة". وأضاف، أن "هنالك مفاصل أساسية عالجتها الموازنة كمطار الموصل وهو مشروع استراتيجي ستتم معالجته من القرض الفرنسي، إضافة إلى وجود مستشفيات كبيرة بالموصل كمستشفى الجمهوري والخنساء وسيكون إعمارهما على المنحة الكويتية".وأشار إلى أن "ملف الجسور تقريبا أغلق، حيث تم إنجاز الجسر الثالث وجسر الحرية وجسر القديم وجسر بادوش، أما الجسر الرابع والخامس تمت إحالتهما الآن لشركات للمباشرة بإعمارهما".وعن الوضع الامني في محافظة نينوى، أكد المحافظ، أن "المحافظة تعد من المحافظات الآمنة، وهنالك تعاون بين أهالي نينوى فيما بينهم دعماً لملف الأمن".وتابع "أما قضاء سنجار فهنالك اتفاق أمني بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على أن تكون الشرطة المحلية من أبناء المنطقة"، مبيناً أن "الذي حدث للإيزيدين كارثة كبيرة، والاكثرية يحملون هواجس من عودتها، لذلك يريدون تطمينات".ورجح "دعم ملف الأمن في سنجار عبر تخصيص لوزارة الداخلية في الموازنة بحدود 2300 شرطي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: موازنة 2021 عالجت مفاصل أساسية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري: موازنة 2021 عالجت مفاصل أساسية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).