انشاء اول قمر صناعي خاص بالعراق

2021/04/21 | 17:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات في الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، قوله: ان "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص ب‍العراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه".

وأضاف: أن "هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

واشار المشهداني، الى أنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكداً "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

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