الإعمار: فتح باب التقديم للكشف الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان بموعد جديد

2021/04/21 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، فتح باب التقديم لإجراء الكشف الإلكتروني للمسجلين على قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان، أن “موعد التقديم سيكون في الـ (20) من كل شهر بدلاً من الموعد السابق الذي كان في الـ(23) منه”، مشيراً الى أنه “بإمكان المتقدم للكشف الاول التقديم […]

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