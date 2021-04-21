وزارة الإعمار تعلن فتح باب التقديم للكشف الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان بموعد جديد

2021/04/21 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاربعاء، عن فتح

باب التقديم لاجراء الكشف الالكتروني

للمسجلين على قروض صندوق الاسكان

التابع للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "

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