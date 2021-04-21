ايران تسجل نحو 25 الف اصابة بكورونا و390 وفاة

2021/04/21 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم

الاربعاء، تسجيل قرابة 25 ألف إصابة

جديدة بفيروس كورونا، ونحو 390 حالة وفاة

جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما

سادات لاري، إن "المؤسسات الصحية سجلت

24.886 إصابة

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