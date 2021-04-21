2021/04/21 | 17:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتمد نادي ريال مدريد بكرة القدم، “رسمياً” توقيت العاصمة العراقية بغداد، ضمن التوقيتات العالمية لبدء مبارايته.ونشر نادي ريال مدريد، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، التوقيتات الرسمية لبدء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..ريال مدريد يعتمد توقيت بغداد ضمن التوقيتات العالمية لإنطلاق مبارياته المركز الخبري الوطني.

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