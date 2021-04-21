حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز المليون في العراق

2021/04/21 | 17:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسجيل 8696 إصابة جديدة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من مليون إصابة بعد تسجيل 8696 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 8696 إصابة، و38 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 6382 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.6%.

وبذلك يكون العراق قد تجاوز حاجز المليون إصابة بواقع 1001854 إصابة، منذ تفشي الفيروس ولغاية اليوم.

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