2021/04/21 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصويت تاريخي محتمل في مجلس الشيوخ سيحسم أمر الولاية الأميركية رقم 51.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاية أميركية جديدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاية أميركية جديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).