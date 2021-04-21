حكومة كردستان تحدد موعد إعداد قانون موازنة الاقليم وتوضح بشأن استقطاعات الرواتب

2021/04/21 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، اليوم الاربعاء، أن مشروع قانون موازنة 2021 في الاقليم سيتم اعداده الاسبوع المقبل.

وبشان الاستقطاع من الرواتب، قال عادل خلال مؤتمر صحفي، انه "حتى الان لم يتم حسم سيناريو الاستقطاع من الرواتب، لاننا بانتظار اجتماع مجلس وزراء الاقليم المقبل وعلى اساس الايرادات سيصدر قرار بشان مسالة الاستقطاع من الرواتب".

وحول دوام موظفي الاقليم، اضاف المتحدث باسم الحكومة: "للاسف هناك اهمال في الدوام في الدوائر بادارة محافظة السليمانية وطلبنا في المحافظ العمل على هذه المسالة ومتابعتها".

واشار الى "استعداد حكومة اقليم كردستان تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وبانتظار بغداد لتحديد وقت لزيارة بغداد لتنفيذ الاتفاقية ومضمون قانون الموازنة".

وتحدث عادل ايضا، ان "اللجنة العليا لمواجهة كورونا ستجتمع قريبا وستقرر على اساس تقرير الصحة والتربية حول اوضاع كورونا داخل المدارس بشان عملية التعليم".

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