حكومة كردستان تحقق بمزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران

2021/04/21 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم تحقق في مزاعم تهريب لقاح فيروس كورونا إلى إيران.

وقال عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجه بمتابعة مزاعم تهريب لقاح كورونا من الإقليم إلى إيران".وأضاف أن "الحكومة تفضل عدم الاستعجال في هذه القضية، وسيكون هناك بيانا رسميا لوزارة الصحة لتوضيح الحقائق بهذا الخصوص".

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