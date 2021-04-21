اعتقالات بالجملة للنساء والأطفال من هذه الشريحة في محافظة المثنى

2021/04/21 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت قيادة شرطة المثنى، الاربعاء، عن شن حملة موسعة لاعتقال النساء والاطفال المتسولين في التقاطعات والمناطق العامة.

وقال ضابط اعلام القيادة محمد الخفاحي في تصريح لـ NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "الشرطة المحلية وبكافة قواطعها شنت حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول التي تعتبر من الظواهر الاجتماعية السلبية في مجتمعنا"، مؤكدا انها "أصبحت ممارستها من قبل البعض تتجاوز الحاجة الملحة للعيش وإنما وسيلة عمل يتخذها البعض من ضعاف النفوس الذين يستخدمون الأطفال والنساء لغرض كسب المال دون جهد وعمل مشرف".

واضاف الخفاجي، انه "تم التحفظ خلال اليوم الأول من الحملة على عدد من المتسولات والمتسولين من النساء والاطفال، وتمت إحالتهم إلى الدوائر المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".

واوضح انه "لا تزال الحملة مستمرة حيث يأتي تنفيذها في إطار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المحافظة وتنقية أجوائها من السلوكيات السيئة خوفا من تفشي هذه الظواهر التي تؤدي في النهاية الى استخدام المتسولات والمتسولين في تنفيذ السرقات والأعمال الإجرامية ".

N.A

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