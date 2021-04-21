المالكي يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل جلسة البرلمان ويوجه طلبا

2021/04/21 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

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كشف النائب حسين المالكي، الاربعاء، حقيقة تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة يوم أمس، مطالبا بزيادة الحصة التموينية للمواطن.

وقال النائب حسين المالكي في تصريح لـNRT عربية (21 نيسان 2021) ان "تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم امس الى يوم الخميس تعود لسببين وهي اما توصية بعض الجهات لبعض الاطراف بعدم الحضورلعدم اكتمال النصاب ولعدم مناقشة موضوع رفع الحصانة عن بعض النواب او بسبب شهر رمضان وصيام بعض النواب".

وأضاف المالكي، ان "موضوع الحصة التموينية الاضافية من واجب الحكومة وخاصة بعد ارتفاع اسعار المواد وارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الطبقة المتعففة الفقيرة".

وطالب المالكي، "بزيادة الحصة التموينية الى ضعف العدد الذي يحصل في الاشهر العادية ليسهم ذلك بإنخفاض واستقراراسعار البضائع في السوق".

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