صحة كردستان تنفي تهريب لقاحات كورونا لإحدى دول الجوار

2021/04/21 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تهريب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى احدى دول الجوار.وذكرت الصحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم نشر مقطع […]

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