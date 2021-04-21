محافظ ميسان يكشف عن حجم ميزانية المحافظة وآلية توزيع المبالغ على المشاريع

2021/04/21 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيكشف محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الأربعاء، عن حجم الميزانية المخصصة للمحافظة وآلية توزيع المبالغ على المشاريع.وقال دواي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم الميزانية المخصصة للمحافظة هذا العام بلغت 228 مليارا"، موضحا أن "المبلغ غير كافٍ لتغطية جميع المشاريع، ولكن تغطيتها ممكنة مع مرور السنوات، لاسيما وأن هناك مشاريع يستغرق تنفيذها سنوات عدة وبالتالي يمكن تمويله تباعا".وأشار محافظ ميسان إلى أن "مجلس النواب ألزم وزارة المالية في موازنة 2021 بتمويل المخصصات المالية للمحافظات"، لافتا الى أن "عدم التزام وزارة المالية بالسنوات السابقة بتمويل المبالغ يتسبب بخسارة عشرات المليارات، كان بالإمكان انجاز المشاريع فيها".وأضاف، "هنالك قرابة الـ 150 مشروعا وزاريا متلكئاً بالمحافظة منها مشروع ماء العمارة الموحد، ومشروع تقاطع النفق ومجسرات الكرامة، وتقاطع الملعب، فضلا عن المستشفى التركي بسعة 400 سرير، بالاضافة الى وجود أكثر من 100 مدرسة متلكئة، ومشاريع الاسكان وغيرها".وأشار إلى أن "عدم إنجاز هذه المشاريع تسبب في إحداث مشاكل وتلكؤ في تقديم الخدمات للمواطنين".

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