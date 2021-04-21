نائب يكشف عن دخول “زيوت سيارات” عبر منافذ البصرة بشكل غير قانوني

2021/04/21 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اليوم الأربعاء، عن دخول كميات كبيرة من زيوت السيارات عبر موانئ محافظة البصرة ومن مناشئ مختلفة بعضها غير رصينة او مزورة دون مرورها بالإجراءات القانونية المعمول بها في الجمارك.

وقال البديري في تصريح صحفي، ان “كميات كبيرة من زيوت السيارات تدخل عبر موانئ محافظة البصرة، بطرق غير رسمية دون مرورها بالجمارك”، مبينا ان “هذا الفساد سيكون له ضرر كبير من عدة نواحي أولها انه سيؤدي إلى خسائر كبيرة لخزينة الدولة نتيجة لدخولها دون استيفاء التعرفة الجمركية، كما انها تباع في السوق المحلية بنفس سعر الزيوت الاخرى التي دخلت بالطريق الرسمي والقانوني ما يؤدي الى ضرر للتجار الذين ادخلوا تلك الزيوت رسميا لوجود منافس غير قانوني لهم في السوق”.

واضاف البديري، ان “الضرر الاخر سيكون على اصحاب السيارات على اعتبار ان تلك الزيوت ونظرا لعدم دخولها الى السيطرة النوعية والفحص فإنها تحمل شعارات لمناشئ تصنيع بعضها وهمي والآخر غير معروف ضمن المنتج المناظر له في السوق، ما يؤدي الى تعريض سيارات المواطنين الى خطر الضرر بالمحركات بسبب سوء نوعية تلك الزيوت”.

ودعا، رئيس مجلس الوزراء الى “فتح تحقيق من خلال لجنة مكافحة الفساد والتوجيه الى الجهات المختصة في المنافذ الحدودية لمتابعة هذا الامر بشكل فوري ومحاسبة المتورطين فيه”.

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