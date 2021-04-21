2021/04/21 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، للوكالة الرسمية، إن “الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص ب‍العراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه”.

واضاف المشهداني، أن “هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات”.

واكد، بأنه “قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية”، مؤكداً “الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).