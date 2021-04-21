وزير الصحة: انتشار فيروس كورونا بالعراق “مقلق جداً”

2021/04/21 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، أن انتشار فيروس كورونا في العراق “مقلق جداً”، فيما أكد على عدة توصيات لمواجهة مخاطر انتشار الجائحة.وقال التميمي، في حديث خاص […]

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