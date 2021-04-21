الصحة بعد تجاوز حصيلة الإصابات حاجز المليون: التزموا باللقاح

2021/04/21 | 18:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علقت وزارة الصحة العراقية، أول تعليق بعد تجاوز حصيلة الإصابات في العراق المليون إصابة.

ودعت الوزارة بحسب الوكالة الرسمية إلى "ضرورة الالتزام بأساسيات الوقاية منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتلقيح".

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نحو مليون إصابة في العراق

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