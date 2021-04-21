محافظ النجف يصدر توجيهات تهم اصحاب العقود

2021/04/21 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

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وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، مديريات البلدية والبلديات في المحافظة بشمول كافة العقود بقرارات توزيع الاراض السكنية، وكذلك جميع العقود في الدوائر.

وقال الياسري في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 نيسان 2021)، انه "على جميع الدوائر في المركز والاقضية والنواحي باعداد القوائم باسماء العقود وبالسرعة ويشرف على القوائم مدير الدائرة والاقسام المعنية لكي يتم توحيدها وإرسالها الى المحافظة لجنة تخصيص الاراضي".

واضاف البيان، انه "على بلدية النجف والبلديات في الاقضية والنواحي واعتبارا من هذا اليوم باستلام طلبات العقود الراغبين باخذ سلف مالية من قبل المصارف على ان تروج الدوائر طلباتهم اصوليا وبالسرعة، وترسل الى مكتب المحافظ لكي يتم توحيدها بقوائم ورفعها دفعة واحدة للمصارف الخاصة والبنك المركزي".

واوضح، انه "على جميع مدراء دوائر البلدية على تقديم الدعم لاصحاب العقود ومساندتهم والاستماع لطلباتهم حرصا من على هذه الشريحة وتحقيق حقوقهم دون اي كلل او ملل"، مؤكدا "متابعتة لجميع المطالب بنفسه ولن تتنصل الحكومة على واجباتها اتجاه هذه الشريحة وستكون سند وقوة لهم".

N.A

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