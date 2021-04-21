2021/04/21 | 18:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس الوزراء الروسي يزور بغداد يوم غد الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الايام نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس الوزراء الروسي يزور بغداد يوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس الوزراء الروسي يزور بغداد يوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).