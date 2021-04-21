2021/04/21 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم منه توجه إلى إيران.. البصرة تعلن موقفها من "غزو الجراد" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قسم منه توجه إلى إيران.. البصرة تعلن موقفها من "غزو الجراد") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قسم منه توجه إلى إيران.. البصرة تعلن موقفها من "غزو الجراد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).