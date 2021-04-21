صدرت من شخصيات بارزة.. ردود فعل متباينة بشأن إدانة الشرطي قاتل جورج فلويد

2021/04/21 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعاقبت ردود الفعل في الولايات المتحدة وحول العالم، بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، فوصف الحكم بأنه "منعطف في التاريخ" واعتبر اسم فلويد "مرادفا للعدالة".

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ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب "أميركا للتصدي للعنصرية التي تلطخ سمعتها".

وأضاف "آن الأوان لتتحد البلاد"، مبينا أن "الإدانة لن تعيد جورج" لكن هذا القرار قد يكون اللحظة "لتغيير جذري".

إلى جانبه اعربت كامالا هاريس عن "ارتياحها" قائلة "لكن ذلك لا يخفف من الألم".

وأضافت "اليوم يوم عدالة في أميركا"، مؤكدة "علينا اصلاح النظام أكثر".

وبعد صدور القرار اتصل كلاهما بأسرة فلويد، وقال بايدن "نشعر جميعا بارتياح كبير، كنت أود أن اعانقكم"

وقالت كامالا هاريس "ستسجل هذه اللحظة في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال بين كرامب محامي أسرة فلويد "مذنب! تم إحقاق العدالة وسط الألم لعائلة جورج فلويد"، مبينا "هذه الإدانة منعطف في التاريخ".

من جانبه كتب باراك اوباما الرئيس الأميركي الأسبق "اليوم قامت هيئة محلفين في مينيابوليس بما عليها القيام به".

وأضاف "لكن ان كنّا صادقين، نحن نعلم ان العدالة الحقيقية تذهب أبعد من حكم واحد في محاكمة واحدة"، داعياً إلى "مواصلة المعركة لمكافحة العنصرية وعنف الشرطة".

وتابع "لا يمكننا الوقوف عند هذا الحد".

وقال بيل كلينتون "لا يزال لون البشرة يحدد كيفية معاملة شخص في جميع مجالات الحياة تقريبا في أميركا ".

وتابع "لن يعيد الحكم جورج فلويد لكنه قد يساعدنا في منع سقوط المزيد من الضحايا عبثا ويقربنا من اليوم الذي سنعامل جميعا بالطريقة نفسها".

وصرح رودني فلويد لفرانس برس "كنا بحاجة إلى انتصار في هذا الملف والحصول عليه كان مهما جدا".

وأضاف "ربما سنتنفس لصعداء الآن".

وأعلن المدعي الميركي من أصل افريقي جيري بلاكويل العضو في فريق الإدعاء في محاكمة ديريك شوفين "لا حكم سيعيد جورج بيري فلويد إلى الحياة.



لكنه يبعث رسالة واضحة لاسرته بأن حياته كانت مهمة وبأن حياة كل منا مهمة"، مستعيدا شعار "حياة السود مهمة".

- زعيمة الكونغرس : اسم فلويد "مرادف للعدالة" -

وبعد صدور الحكم اعلنت زعيمة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أمام الكابيتول "بفضلك وبفضل آلاف لا بل ملايين الأشخاص الذين تظاهروا في العالم من اجل العدالة سيبقى اسمك إلى الأبد مرادفا للعدالة".

وكتب مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ "آمل أن يجلب هذا الحكم بعض الارتياح" لاسرة فلويد و"لكل الذين يرون أنفسهم في هذه الحادثة".



وأضاف "نتضامن معكم مدركين انها معركة أوسع ضد العنصرية والظلم".

وغرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "لقد صدمت بمقتل جورج فلويد وارحب بهذا الحكم".

وأضاف "أتوجه بأفكاري هذا المساء إلى اسرة جورج فلويد وأصدقائه".

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