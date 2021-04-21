صحفيو كركوك يهنئون الذكری 123 لعيد الصحافة الكوردية

2021/04/21 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ انبثاق اول صحيفة كوردية باسم ( كوردستان ) في القاهرة عام 1898 على يد مقداد مدحت بدرخان اصبحت هذه الصحيفة منبرا وصوتا حقيقيا للصحفيين الكورد ، و لعبت الصحافة الكوردية دورا كبیرا في احتضان الاقلام النيرة التي عبرت عن ارائها و وتطلعاتها ، وشهدت الصحافة الكوردية افاقا اوسع بعد العام 2003 حیث تم اصدار العديد من الصحف والمجلات الكوردية ، ونالت الصحافة الكوردية نصیبها من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفیون والتي استشهد خلالها عددا من زملاء حملة الاقلام ، وتوفي زملاء اخرون اثر تعرضهم لفايروس كورونا الذي اصاب العالم باسره منذ العام 2019 ، نتمنی ان تخطو الصحافة الكوردية مزیدا من التطور والازدهار والرقي.

وكان لـ PUKmedia هذه اللقاءات مع عدد من الصحفيين في مدينة كركوك الذين عبروا عن تهانيهم الخالصة بالذكری 123 لعيد الصحافة الكوردية .

٭ يقول الزميل محمد حسین الداغستاني رئيس نقابة الصحفيين العراقيين فرع كركوك : نحتفل في اليوم الثاني والعشرين من كل عام بعيد الصحافة الكوردية وهو اليوم الذي يقترن بصدور العدد الأول من جريدة كوردستان في القاهرة من قبل مؤسسها الأمير مقداد مدحت بدرخان في ٢٢ / نيسان / ١٨٩٨ م.

وبهذه المناسبة المجيدة يسرني بإسم زميلاتي وزملائي في الهيئتين الإدارية والعامة لفرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين أن أتقدم بأجمل التهاني وأصدق مشاعر البهجة متطلعين أن يتواصل الجهد المهني لزملائنا العاملين في الصحافة والاعلام الكوردي على طريق الارتقاء بهما وتعزيز روح الأخوة والمحبة والتآلف والتآزر بين جميع أبناء شعبنا العراقي بمختلف مكوناته وأطيافه.

ندعو الله تعالى لشهداء الصحافة الكردية بالجنة.

والخلود لشهداء الصحافة الوطنية العراقية.

وكل عام وزميلاتنا وزملائنا الصحفيين والاعلاميين الكورد بألف خير .

٭ وهنأ الزميل مهدي زريان سكرتير فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان الصحفيين الكورد بالذكری الـ( 123 ) لصدور اول صحيفة كوردية تحت اسم كوردستان في القاهرة سنة (1898) مشيدا بالدور الذي تضطلع به الصحافة الكوردية نحو آفاق التطور والازدهار والعطاء الذي قدمته منذ الثلاثة والعشرين بعدالمائة من عمرها ، وتمنی زريان ان یتواصل عطاء الصحفيين الكورد في تسخير اقلامهم من اجل النهوض بالاعلام الكوردي ، داعيا من الله ان يمن شهداء الصحافة الكوردية بالفردوس الاعلی ولذویهم الصبر والرفعة .

٭ ويقول الزميل الصحفي‌ سوران الداودي: بمناسبة عيد الصحافة الكوردية لا يسعني الا ان اقدم اسمى ايات التبريك لجميع زملائنا الصحفيين في كوردستان وجميع انحاء العراق ، والف تحية لارواح اساتذتي من الصحفيين منهم المرحوم مصطفى صالح كريم وامير امارة عشقستان عباس البدري الذين تركا ارثا اعلاميا كبيرا في الساحة الصحفية الكوردستانية ، متمنيا من الله عز وجل ان تستمر مسيرة العطاء الصحفي بكل مهنية وحيادية .

٭فيما تحدث الكاتب والصحفي برهان الحاج سليمان عضو الهيئة الادارية لفرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان قائلا : بمناسبة الذكری الـ( 12ِ3 ) لعيد الصحافة الكوردية وصدور اول صحيفة كوردية في 22 من نيسان عام 1898، ابارك اخوتي الصحفيين والصحفيات بعيدهم الاغر.

لاشك أن صدور جريدة كوردستان آنذاك من قبل مقداد مدحت بدرخان في العاصمة المصرية القاهرة، عمل عظيم ومنعطف تاريخي مهم في حياة الشعب الكوردي بمختلف نواحيها وبالاخص الجانب الثقافي منها.

مرة أخرى أهنئ زملائي وزميلات الصحفيين والصحافيات الكورد وجميع العاملين والعاملات في الإعلام الكوردي، متمنيا لهم وللصحافة الكوردية مزيدا من التقدم والتوفيق والازدهار .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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