وفد من مكتب تنظيمات للاتحاد الوطني الكوردستاني يزور مجلس اللاجئين الكورد

2021/04/21 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مو مكتب تنظيمات للإتحاد الوطني الكوردستاني اليوم 2021/04/21 مكتب مجلس اللاجئين الكورد-سوريا في السليمانية وحلبجة وكان في إستقبال الوفد رئيس المجلس الصحفي هوزان عفريني.

وتضمن الوفد كلاً من السادة :

-رئيس الوفد السيد ريباز جمعة نائب مسؤول المركز الأولي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية

- فاطمة عضو لجنة بازيان للاتحاد الوطني

-نوهات محي الدين عضو كارت لجنة بازيان للاتحاد الوطني

وقام ريباز جمعة بإسم الوفد وبإسمه بتهنئة ومباركة مهمة رئيس مجلس اللاجئين الكورد-سوريا في السليمانية وحلبجة الصحفي هوزان عفريني، مؤكدا على إستعدادهم الدائم لتقديم المساعدة والخدمات الإنسانية للاجئين الكورد -سوريا في السليمانية وحلبجة بصفتهم كمركز للاتحاد الوطني الكوردستاني والدعم من خلال المجلس كون المجلس يمثل شرعية كورد روجافا في السليمانية وحلبجة.

وشكر رئيس المجلس الصحفي هوزان عفريني زيارتهم الثمينة ومواقفهم النبيلة تجاه اللاجئين الكورد -سوريا في السليمانية و حلبجة.

PUKmedia

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