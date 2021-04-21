مسؤول روسي يزور العراق غداً

2021/04/21 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيزور العراق يوم غد الخميس، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يوري بوريسوف.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في دعوة لوسائل الإعلام تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، سيستقبل يوم غد الخميس نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي للجنة العراقية - الروسية المشتركة يوري بوريسوف".

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