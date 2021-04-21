الأمن النيابية: توجيه حكومي لحسم قضية تشابه الأسماء سيما في المناطق ’المحررة’

2021/04/21 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، وجود توجيه حكومي لانهاء قضية تشابه الأسماء، سيما في المناطق المستعادة من سيطرة داعش قبل سنوات.

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وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (21 نيسان 2021)، إن "تشابه الاسماء حالة موجودة والجهات الامنية تلجأ الى اسم الأم في حال التشابه مع أسماء الارهابيين والمطلوبين للقضاء العراقي"، لافتا الى أنه "في حال تم التدقيق ولم يتم تسجيل أي مؤشرات امنية تتم إزالة أي اشكال مع المتشابهة أسماؤهم بعد عملية التدقيق والتأكيد".

وأضاف، أن "هنالك متابعة من القوات الأمنية لهذا الملف وعلى وجه الخصوص في المحافظات التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية سابقا، أما في محافظات الجنوب فإن قضية تشابه الاسماء تكون فيها قليلة"، كاشفا عن "وجود تنسيق عالٍ وتوجيه حكومي لإنهاء هذه الاشكالية لدى الكثير من المواطنين".

وأشار الى أن "لجنة الامن والدفاع النيابية لديها دور في هذا الامر، من خلال التواصل مع جهاز الامن الوطني"، مبينا أن "اللجنة تتابع مع جهاز الأمن الوطني الإسراع في إنهاء هذا الملف".

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