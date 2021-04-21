العراق يتخذ إجراءات رادعة بحق المشاريع المتلكئة.. والكاظمي: سأحاسب المقصّرين

2021/04/21 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجَّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بإلغاء إجازات المشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين (0- 35 بالمائة).وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي" زار هيئة …

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