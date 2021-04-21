ريال مدريد و برشلونة وحدهما في دوري السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تُرك ريال مدريد وبرشلونة وحدهما في الدفاع عن مشروع دوري السوبر الأوروبي والذي وُلد فجر الأحد وتم وأد فكرة المشروع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

تراجعت الأندية الإنجليزية عن فكرة المشاركة في السوبر ليج ثم في صباح يوم 21 أبريل انسحبت الأندية الإيطالية الثلاثة (يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان)، وكذلك النادي الإسباني الثالث أتلتيكو مدريد.

كانت سلسلة الانسحابات مستمرة منذ أن فتح تشيلسي الباب لذلك بتشجيع من ردة فعل كبيرة من مشجعيه، ثم أعقبه مانشستر سيتي وسط انتقادات هائلة من المجتمع الكروي عن المشروع الذي دافع عنه بيريز رئيس ريال مدريد و آنييلي رئيس يوفنتوس.

قبل ساعات قليلة من انسحاب الأندية الإنجليزية الستة تم تأكيد انسحاب بايرن ميونخ وبوروسيا دروتموند فجراً، حيث أكد عملاقي البوندزليجا أنهما لا يدعمان المشروع بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وانتظار الجميع اتخاذ موقف حاسم من فرق الدوري الإيطالي والإسباني وعلى الرغم من كلام آنييلي دفاعاً عن مستقبل البطولة الجديدة انسحب إلى جانب الإنتر وميلان كما أعلن أتلتيكو مدريد نفس الأمر.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن،" ريال مدريد وبرشلونة فقط هماالمتبقيان، حيث يحافظ ريال مدريد على التزامه بذلك المشروع بينما لم يتحدث برشلونة رسمياً حتى الآن".

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