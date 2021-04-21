نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يزور العراق غداً

2021/04/21 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الاربعاء، بأن نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية سيزور العراق غداً.وقال الصحاف في تغريدة عبر منصته في "تويتر"، إن "نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية سيزور العراق غداً".

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