الحماية الاجتماعية تكشف عن 11 فئة مشمولة بالرواتب

2021/04/21 | 18:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة الحماية الاجتماعية، الاربعاء، عن 11 فئة مشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية ضمن موازنة 2021.

وذكرت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 نيسان 2021)، ان "الفئات المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية في موازنة 2021 هي:

1- الارملة.

2- المطلقة.

3- العاجزة.

4- المهجورة.

5- زوجة المحكوم.

6- زوجة النزيل.

7- العزباء التي تجاوز عمرها 35 سنة وليس لها دخل ثابت او ولي مسؤول عنها.

8- طالب يدرس الاعدادية ومتزوج.

9- اليتيم الذي لم يبلغ 18 سنة ولايزال يدرس.

10- العاطل عن العمل.

11- ذوي الإعاقة.

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