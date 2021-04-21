الطقس… فرص لهطول الامطار بهذه المناطق

2021/04/21 | 18:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، ان السحب تتواجد في اغلب المدن والامطار الخفيفة الليلة متوقعة في مناطق من مدينة الانبار.وذكر عطية ان “غبار مثار بفعل التقاء الرياح الشمالية الغربية مع رياح جنوبية شرقية في بعض مناطق شمال الانبار ، ربما يمتد نحو العاصمة بغداد ليلا وهو عموما لايصل لمستوى العواصف ولا يمتد […]

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