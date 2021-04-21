تيباس: المسؤولون عن السوبر ليج جعلوا أنفسهم أضحوكة

2021/04/21 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسخر خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، من المسؤولين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب 10 أندية، وعدم تبقي سوى ريال مدريد وبرشلونة حتى الآن.وقال تيباس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "المسؤولون عن بطولة السوبر ليج جعلوا من أنفسهم أضحوكة".وأضاف: "لقد أظهر قادة هذه البطولة جهلا عميقا بصناعة كرة القدم، وكان هناك عدم احترام لجميع فرق الليجا".وأتم: "لا أحب أن أتحدث عن تعبير الخيانة، لأنه كان هناك حديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي لفترة طويلة، ولكن حين تفعل شيئا سرا فأنت تخفي أمرا ليس جيدا، ولا أشعر أنني قد تعرضت للخيانة".

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