النفط يعزز خسائره و”برنت” يهبط بأكثر من 2%

2021/04/21 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسعت أسعار النفط، اليوم الأبعاء، خسائره، وذلك في ظل مخاوف إزاء الطلب العالمي على الخام بسبب تزايد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.63% إلى 61.02 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام قد سجل 62.44 دولار للبرميل.

فيما تراجع الخام العالمي “برنت” بنسبة 2.24% إلى 65.08 دولار للبرميل، وفي وقت سابق بلغ الخام العالمي مستوى 66.28 دولار للبرميل.

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، اليوم، عن زيادة قياسية للوفيات اليومية بكوفيد-19، لتبلغ 2023 حالة وفاة، وزيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية أيضا، إذ تجاوزت 295 ألفا.

كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

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