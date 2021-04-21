الجيش الثالث المصري يستعد عسكريا

2021/04/21 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد رئيس أركان حرب الجيش المصري، محمد فريد، مشروع (تمرين) مراكز قيادة خارجي (إعصار62) الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني.

بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع .

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