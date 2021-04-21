2021/04/21 | 19:04 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 21 أبريل 2021 | 06:46 مساءً

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العراق يستضيف امتحانات طلبة المجلس العربي

دعا وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، المجلس العربي لاستضافة الامتحانات السريرية النهائية لطلبة الدورة 2020 في بغداد والبصرة واربيل .



وذكر بيان لمكتبه، تلقته"عين العراق نيوز" ان" ذلك جاء خلال عقده اجتماعاً مع الامين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، الاربعاء، حيث نوقش عدد من المحاور منها موضوع انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة المجلس العربي للاختصاصات الصحية للدورة 2019 والتي استضاف العراق معظم الامتحانات السريرية في بغداد والتي تخرج فيها ما يقارب 300 طالب حصلوا على لقب الاختصاص".



ووجه التميمي" دعوة لاستضافة الامتحانات السريرية النهائية لطلبة المجلس العربي الدورة 2020 في بغداد والبصرة واربيل وذلك لاستكمال شروط الحصول على لقب الاختصاص ضمن المجلس العربي للاختصاصات الصحية".

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