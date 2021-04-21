لنقرأ ماركس وانجلز معا 8 - ثامر الصفار

2021/04/21 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار دور الأفكارتعلمنا من ماركس وانجلز أن علينا (كشغيلة يد وفكر) ان نثور ضد ظروف حياتنا اللاإنسانية وليدة المجتمع الرأسمالي، ولكن إذا كانت الرأسمالية مدمرة للإنسانية ككل، لماذا لا يعارضها الرأسماليون أنفسهم، على الأقل بعد أن يدركوا ما فعله نظامهم من دمار لكوكبنا؟ أليسوا بحاجة إلى طبقة أوزون معافاة ومياه صالحة للشرب وبيئة نظيفة كما هي حاجتنا لها؟نعم يمكن للبعض منهم ان يغير مواقفه مثلما فعل نائب ......





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