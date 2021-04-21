الاتصالات تعلن إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق

2021/04/21 | 19:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الاتصالات، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبينًا أنه "تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه".

وأوضح أن "هذا القمر مهم جدًا للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

وأفاد المشهداني، بأنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكدًا "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

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