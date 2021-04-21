الصناعة العراقية: دمج الشركات أدى للخسائر.. وندشن 42 مصنعاً ومعملاً خلال 5 سنوات

2021/04/21 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مرتضى الصافي، المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أن دمج الشركات سبب تحولها إلى خاسرة.وأوضح مرتضى الصافي، فب تصريحات للاخبارية العراقية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أنه كان عدد شركات الوزارة في السابق …

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