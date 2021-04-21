شاهد.. من هو المتورط بمجزرة الأبقار في ديالى

2021/04/21 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

تحدث صاحب حقل الابقار التي تعرضت لمجزرة في ديالى، عن هوية المتورط بقتل قرابة 50 بقرة، في قرية سراجق التابعة لناحية السلام شمال المحافظة.

واثارت الحادثة ردود افعال شعبية غاضبة، فيما اعتبرت ابشع مجزرة في القطاع الحيواني لم تشهدها ديالى من قبل.

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