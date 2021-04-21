العراق بصدد انشاء اول قمر صناعي في تاريخه

2021/04/21 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

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كشفت وزارة الاتصالات، الأربعاء، الاتفاق على انشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح تابعه NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتم الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، موضحا انه "تم الاتفاق مع شركة اير باص الفرنسية على تنفيذه".

واضاف البيان، ان "هذا القمر مهم جدا للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

وأفاد المشهداني، بأنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر قمر طيبة عشرين عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكدا "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

N.A

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