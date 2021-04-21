الكهرباء تطلق توقعات متشائمة بشأن تجهيز الكهرباء في الصيف المقبل

2021/04/21 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، وجود عجز كبير في تجهيز الغاز لمحطات انتاج الكهرباء، موضحة ان قلة تجهيز الطاقة خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لـ NRT عربية، اليوم (21 نيسان 2021)، إن "هناك مجموعة من المحطات التحويلية للضغط الفائق والعالي نروم إدخالها للعمل بالخدمة بضمنها محطات الشطرة، ميسان، شرق الرصافة، البلديات ، العماري ، البتول ، الصحفيين، والفرات الأوسط وستكون جاهزة قبيل استعدادات فصل الصيف، فضلا عن صيانة محطات كانت معطلة بالصيف الماضي بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي والان اكتملت ونعول ان نصل إلى انتاج مستهدف قرابة الـ 22 ألف ميغاواط قبل الوقت المحدد".

وأضاف، أن "تلك الزيادة بعديد الانتاج ستنعكس إيجابا على ساعات التجهيز مع مراعاة بشرط استقرار ضمان خطة وقودية تكون كاملة لمحطات الانتاج المعتمدة لتأهيل حقول الغاز العراقية كونها غير مكتملة حتى الان والموضوع يحتاج إلى سقوف زمنية كون التجهيز هو من تخصص وزارة النفط، وغياب تلك الخطة أجبر وزارة الكهرباء على استيراد الغاز من إيران باعتبار ان اطلاقات الغاز المورد للوزارة غير كافي والان نعاني من انحسار بالتجهيز".

واوضح، أن "العراق يحتاج إلى قرابة الـ 50 مليون متر مكعب من الغاز ومواكبة الطلب ليصل إلى نحو 70 مليون مترمكعب، والان يجري الحديث عن 20 مليون مترمكعب باليوم يعني المنظومة فاقدة لقرابة الـ 50 مليون مترمكعب يوميا بالتالي هناك عديد من المحطات متوقفة بسبب نقص الغاز رغم مساعي وزارة النفط لتجهيز الكهرباء لما نحتاجه الا ان المنتوج العراقي حتى لان لايكفي لسد الحاجة".

ولفت موسى، إلى أن "هناك زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء ماجد الامارة الاسبوع المقبل إلى إيران لبحث موضوع الغاز بشكل جدي وعميق نعتقد انه سنتوصل إلى حلول قبيل استعدادات الصيف".

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